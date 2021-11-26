Кто в ответе за налог на недвижимость, продавец или покупатель?

Юрист Ирина Сивакова рассказала л правиле, которое действует при начислении имущественных налогов



Я купил квартиру в конце декабря прошлого года, слышал, что в этом году я могу не платить за нее налог. Верно ли это?



Отвечает юрист Ирина Сивакова:



При начислении имущественных налогов действует такое правило:



- если право собственности возникло после 15-го числа месяца, то этот месяц не учитывается в расчете налога. Налог за этот месяц платит предыдущий владелец недвижимости (ст. 396, 408 НК РФ).



Поэтому если право собственности на приобретенную недвижимость было зарегистрировано после 15 декабря 2020 года, то в этом году налог за нее платить не нужно.



Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.