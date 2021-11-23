Как выписать прежних жильцов

Жителям Бурятии разъяснили, что делать в непростой ситуации



Купили квартиру. Ее прежний собственник не снялся с регистрационного учета. Как снять с регистрационного учета прежнего собственника и членов его семьи?



Людмила Иннокентьевна Б., Улан-Удэ



Отвечает Отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Республики Бурятия:



Согласно ст. 7 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства производится органом регистрационного учета в случае признания утратившим право пользования жилым помещением на основании вступившего в законную силу решения суда.



В силу ч. 2 ст. 292 Гражданского кодекса РФ, переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.



На основании изложенного собственник жилого помещения может обратиться в суд с исковым заявлением о признании бывшего собственника и членов его семьи утратившими право пользования жилым помещением.



Исковое заявление рассматривается судом по месту регистрации ответчика, то есть по месту нахождения жилого помещения.



В случае удовлетворения судом заявленных требований, вступившее в законную силу решение суда предъявляется в орган регистрационного учета. На его основании производится снятие гражданина с регистрационного учета.



Фото: pixabay.com

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