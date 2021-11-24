Налог на проданный транспорт

Что делать, если налоговая требует отплатить за то, что вам уже не принадлежит



Я перестал быть собственником автомобиля в прошлом году, почему с меня требуют оплатить налог?



Георгий, Улан-Удэ



Отвечает юрист Ирина Сивакова:



Вашей собственности на автомобиль физически уже не существует, но по документам он все еще числится в собственности. По новым правилам налог не начисляется с 1-го числа месяца, когда произошло фактическое уничтожение объекта (а не снятие его с кадастрового учета, как раньше).



Для освобождения от налога нужно подать соответствующее заявление в ФНС, приложив документы, подтверждающие снос недвижимости (ст. 408 НК РФ).



А если автомобиль был угнан, то налог на него теперь не нужно платить не только в период розыска, но и по его окончании, если автомобиль так и не нашли (ст. 358 НК РФ).



И не стоит забывать, что ФНС не может взыскать налог более чем за 3 последних года. Поэтому если в уведомлении этого года выставлен налог за 2017 год и ранее, платить его не обязательно (ст. 397 НК РФ).



Фото: pixabay.com

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