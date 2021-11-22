Россия предлагает Монголии выступление группы «Кино» и кадетский бал

Кроме того, планируется большой монголо-российско-китайско-японский музыкальный фестиваль



Совместный монголо-российско-китайско-японский музыкальный фестиваль, который будет организован в сотрудничестве с монгольским телеканалом UBS в июле следующего года, выступление группы «Кино» под руководством сына Виктора Цоя Александра Цоя и известного музыкального дуэта Miyagi может состояться в будущем году.



Проект вошел в число российских предложений о направлениях российско-монгольского сотрудничества в области культуры и искусства, которые будет обсуждаться на 23-м очередном заседании монголо-российской межправительственной комиссии. Оно состоится в конце ноября, сообщает



В предложения также вошли: совместный проект Монголии, России и Китая по созданию исторического фильма о событиях 1945 года под названием «Тэнгэр» и проведение кадетского бала в Монголии.



Эти темы обсуждались у вице-министра культуры Монголии М.Батбаяра, который принял советника посольства России в Монголии Сергея Краминцева и директора Русского дома в Улан-Баторе Амгалана Базархандаева.



В начале встречи стороны отметили успешную организацию культурных мероприятий по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией и выразили взаимную благодарность за содействие в их проведении.



Российская сторона представила проекты и программы, которые будут реализованы в сфере культуры и образования в ближайшее время и в следующем году, и попросила оказать поддержку со стороны министерства культуры Монголии и других соответствующих ведомств и организаций.



Фото: montsame.mn Совместный монголо-российско-китайско-японский музыкальный фестиваль, который будет организован в сотрудничестве с монгольским телеканалом UBS в июле следующего года, выступление группы «Кино» под руководством сына Виктора Цоя Александра Цоя и известного музыкального дуэта Miyagi может состояться в будущем году.Проект вошел в число российских предложений о направлениях российско-монгольского сотрудничества в области культуры и искусства, которые будет обсуждаться на 23-м очередном заседании монголо-российской межправительственной комиссии. Оно состоится в конце ноября, сообщает МОНЦАМЭ В предложения также вошли: совместный проект Монголии, России и Китая по созданию исторического фильма о событиях 1945 года под названием «Тэнгэр» и проведение кадетского бала в Монголии.Эти темы обсуждались у вице-министра культуры Монголии М.Батбаяра, который принял советника посольства России в Монголии Сергея Краминцева и директора Русского дома в Улан-Баторе Амгалана Базархандаева.В начале встречи стороны отметили успешную организацию культурных мероприятий по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией и выразили взаимную благодарность за содействие в их проведении.Российская сторона представила проекты и программы, которые будут реализованы в сфере культуры и образования в ближайшее время и в следующем году, и попросила оказать поддержку со стороны министерства культуры Монголии и других соответствующих ведомств и организаций.Фото: montsame.mn

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