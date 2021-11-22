В Бурятии слабость четвертой волны ковида связали с вакцинацией

Сейчас чаще всего болеют дети и неработающие граждане





Сегодня на брифинге в правительстве заместитель руководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина рассказала об особенностях четвертой волны коронавируса в республике.

«Последние полтора месяца в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенностью последней волны является то, что она идет синхронно во всех регионах России. При этом интенсивность эпидемического процесса у нас существенно ниже, чем предыдущие волны. Мы это объясняем, конечно же, активно проводимой вакцинацией. Это также подтверждают темпы прироста в данной волне – они существенно ниже, чем ранее», - заявила Елена Кузьмина.По ее словам, еще одной особенностью нынешней волны стал рост заболеваемости среди несовершеннолетних, поскольку «дети не прививаются». Также отмечается рост заболевших среди неработающего населения.«Мы это объясняем тем, что наиболее активно вакцинация идет в трудовых коллективах, под контролем руководителей предприятий. Значительная часть профессий вошли в постановление об обязательной вакцинации. Таким образом, у нас охват вакцинацией работающего населения превышает неработающее», - пояснила Елена Кузьмина.В целом на сегодня в Бурятии привито 59% от всего взрослого населения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии