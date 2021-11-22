Вакцинированных жителей Бурятии призвали ревакцинироваться

На сегодня 40% подлежащих ревакцинации граждан не привились повторно





По состоянию на сегодняшний день в Бурятии вакциной от коронавируса привито 59% всего взрослого населения. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.

При этом многие ставили вакцину полгода назад и ранее.«Данные лица подлежат ревакцинации. На сегодня ревакцинировано порядка 49 тысяч человек – это 60% от подлежащих ревакцинации. У 40% срок уже истек. Я хочу призвать их пройти ревакцинацию для поддержания необходимого уровня антител», - заявила Елена Кузьмина.Фото: пресс-служба правительства Бурятии