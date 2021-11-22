Анастасия Шафикова стала главным художником театра Русской драмы в Улан-Удэ

Она – выпускница Российского института сценических искусств, факультет сценографии и театральной технологии



В Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева появился главный художник. Вакантную должность заняла молодая художница из Санкт-Петербурга Анастасия Шафикова, сообщили в пресс-службе ГРДТ.



Анастасия Шафикова в 2019 году окончила Российский институт сценических искусств, факультет сценографии и театральной технологии (мастерская В.И.Фирера). В качестве художника-постановщика и художника по костюмам оформила следующие спектакли: «Дело лорда Гольмика» режиссера Ивана Пачина в Московском областном театре кукол, «Восточные сказки. Шахерезада» режиссера Аллы Чепинога в Мариинском театре, там же – «Белоснежка», «Чукоккола», «Сказка о глупом мышонке» в сотрудничестве с Аллой Чепинога, «Горе от ума» режиссера Андрея Дижонова в Национальном театре Карелии и другие.



Также Анастасия неоднократно участвовала в выставках и лабораториях: она работала над эскизом «Глаз волка» режиссера Ивана Пачина в рамках лаборатории «Театр Наций театрам атомных городов», этюдом «Чуковский» Александра Баркара на лаборатории «БТК-Фест», была участником выставок молодых театральных художников в Боярских палатах «Твой шанс» и «Клин пир 12».



В Улан-Удэ Анастасия Шафикова приехала впервые по приглашению руководства Русского драматического театра, где и заняла должность главного художника.



– Мне всегда казалось, что для того, что бы что-то качественно изменить – не достаточно тех трёх месяцев, что отводится на постановку, да и цели ставятся другие. Приезжая в разные театры, сложно сразу понять, как там все устроено внутри и это часто тормозит работу. Поэтому я благодарна театру им. Н.Бестужева за оказанное доверие и мне очень интересно, что получится, – говорит художник.



Фото: ГРДТ



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