Роспотребнадзор: вакцинация не дает 100-процентной защиты от заражения ковидом

Правда, число заболевших среди привитых граждан минимально





Вакцинация не дает 100-процентной защиты от заражения коронавирусной инфекцией, сообщила сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина. Однако, число заболевших среди привитых граждан в среднем по России составляет всего порядка 2-3%.

«Да, люди заболевают. Это мы говорили с первых дней. Но поверьте, мы ведем статистику с первых дней, число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%. Возможно, люди считают, что вакцина дает 100-процентную защиту, но нет, не может быть такого», - заявила Елена Кузьмина.По ее словам, все зависит от индивидуальных особенностей человека, его иммунного состояния, возраста, наличия хронических заболеваний и т.д.«Даже от того, насколько был тесным и близким контакт с больным, который выделял вирус. Возможно, что очень опасно, было общение с носителем, который не болеет, но разносит инфекцию», - резюмировала замруководителя Роспотребнадзора.Фото: pixabay.com