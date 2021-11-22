В Бурятии полицейские и сотрудники ФСБ изъяли около 2,5 тонны незаконно добытого омуля

Сумма ущерба, нанесенная государству, оценивается в 28 млн рублей



В результате проведенной масштабной межведомственной операции в Северо-Байкальском районе изъято около 2,5 тонны незаконного добытого байкальского эндемика. Сотрудники правоохранительных органов в районе реки Верхняя Ангара обнаружили несколько замаскированных схронов рыбы, разбросанных под снегом вдоль береговой линии в радиусе 3 километров. Мешки с рыбой также изъяты из зимовья.



В ходе оперативных мероприятий сотрудниками региональных МВД и ФСБ задержаны двое подозреваемых – жители Северо-Байкальского района 31 и 35 лет. Для пресечения попытки злоумышленников скрыться полицейские произвели три предупредительных выстрела из автомата.



Старший из задержанных уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации. Неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности, также привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора злоумышленник пытался ввести в заблуждение правоохранителей, сообщая недостоверные сведения о себе и о месте жительства, однако это ему не удалось.



Возбуждены уголовные дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.



В рамках расследования будут устанавливаться обстоятельства совершенных противоправных деяний и причастность к совершению преступлений иных лиц.



Предварительная сумма ущерба, нанесенная государству противоправной деятельностью – около 28 млн рублей.







Фото: МВД по Бурятии В результате проведенной масштабной межведомственной операции в Северо-Байкальском районе изъято около 2,5 тонны незаконного добытого байкальского эндемика. Сотрудники правоохранительных органов в районе реки Верхняя Ангара обнаружили несколько замаскированных схронов рыбы, разбросанных под снегом вдоль береговой линии в радиусе 3 километров. Мешки с рыбой также изъяты из зимовья.В ходе оперативных мероприятий сотрудниками региональных МВД и ФСБ задержаны двое подозреваемых – жители Северо-Байкальского района 31 и 35 лет. Для пресечения попытки злоумышленников скрыться полицейские произвели три предупредительных выстрела из автомата.Старший из задержанных уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации. Неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности, также привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора злоумышленник пытался ввести в заблуждение правоохранителей, сообщая недостоверные сведения о себе и о месте жительства, однако это ему не удалось.Возбуждены уголовные дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.В рамках расследования будут устанавливаться обстоятельства совершенных противоправных деяний и причастность к совершению преступлений иных лиц.Предварительная сумма ущерба, нанесенная государству противоправной деятельностью – около 28 млн рублей. Как сообщал «Номер один» , всего в Бурятии у омулевых браконьеров за 3,5 месяца изъято 8,3 тонны незаконно выловленного байкальского эндемика, более 140 сетей длиной свыше 8 км, 58 лодок и 12 лодочных моторов, а также 73 единицы транспорта.Фото: МВД по Бурятии

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