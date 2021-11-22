В ВВО подготовили более пяти тонн сжиженного кислорода для больниц Бурятии

Медучреждения планируют использовать кислород для лечения пациентов с коронавирусом



Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) подготовили более 5 тонн сжиженного кислорода для больниц Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.



"Свыше 5 тонн сжиженного кислорода подготовлено военнослужащими аэродрома Восточный для городских медучреждений в Бурятии. Получение кислорода организовано в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в пресс-службе.



Кислород на аэродроме вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, которые в повседневной жизнедеятельности используются при обслуживании авиационной техники и для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полета. Медучреждениям кислород будет поставлен в баллонах.







Фото: pixabay.com

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) подготовили более 5 тонн сжиженного кислорода для больниц Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба ВВО."Свыше 5 тонн сжиженного кислорода подготовлено военнослужащими аэродрома Восточный для городских медучреждений в Бурятии. Получение кислорода организовано в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в пресс-службе.Кислород на аэродроме вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, которые в повседневной жизнедеятельности используются при обслуживании авиационной техники и для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полета. Медучреждениям кислород будет поставлен в баллонах. Напомним , на утро 22 ноября в Бурятии зарегистрировано 235 случаев коронавируса. За последние сутки умерло восемь пациентов, пятеро из которых были старше 65 лет.Фото: pixabay.com

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