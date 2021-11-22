В Бурятии вопрос о новогодних корпоративах пока подвис

Власти не готовы сказать, разрешат ли их проведение



Власти Бурятии пока не знают, разрешат ли в республике проведение новогодних корпоративов. Все будет зависеть от эпидимиологической ситуации в конце года, сообщила сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.



«Пока до 1 декабря в Бурятии запрещено проведение массовых мероприятий различной направленности. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в конце ноября – начале декабря. Если будет наблюдаться значительное снижение заболеваемости, будет хорошо продвигаться вакцинация, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме», - заявила Елена Кузьмина.



При этом она подчеркнула, что заведения общепита, которые сейчас призывают бронировать места для проведения новогодних банкетов, вводят людей в заблуждение.



«До 1 декабря определена дата о запрете. Сегодня штаб будет проходить, на следующей неделе. Там мы посмотрим, либо эта дата будет продлеваться, либо будут какие-то послабления в ограничениях», - сказала замруководителя Роспотребнадзора.



Фото: pixabay.com

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