Жители Бурятии собрали 1,5 млн рублей на мемориальный знак медикам, погибшим от COVID-19

Благотворительную акцию объявили "Матери России"



Неравнодушные жители Бурятии собрали 1,5 миллиона рублей для установки мемориального знака медицинским работникам, погибшим в период пандемии при исполнении своего профессионального долга, и тем, кто и сегодня спасает жизни людей, сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии.



Поддерживая обращение Бурятского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», к благотворительной акции присоединились многие граждане с активной жизненной позицией.



"Значительную помощь оказали крупные промышленные и производственные предприятия, представители малого и среднего бизнеса, в том числе и некоммерческие организации", - добавили в пресс-службе министерства. Реквизиты для участия в акции доступны



Фото: "Номер один" Неравнодушные жители Бурятии собрали 1,5 миллиона рублей для установки мемориального знака медицинским работникам, погибшим в период пандемии при исполнении своего профессионального долга, и тем, кто и сегодня спасает жизни людей, сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии.Поддерживая обращение Бурятского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», к благотворительной акции присоединились многие граждане с активной жизненной позицией."Значительную помощь оказали крупные промышленные и производственные предприятия, представители малого и среднего бизнеса, в том числе и некоммерческие организации", - добавили в пресс-службе министерства. Реквизиты для участия в акции доступны по ссылке Фото: "Номер один"

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