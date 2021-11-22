В Чите предъявлено обвинение высокопоставленному офицеру УМВД

Начальнику оперативно-розыскной части собственной безопасности инкриминируется превышение полномочий
В Чите предъявлено обвинение начальнику оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения УМВД.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, обвиняемые, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями.
По ходатайству следствия в отношении начальника ОРЧ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении старшего оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.