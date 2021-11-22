В Чите предъявлено обвинение высокопоставленному офицеру УМВД

Начальнику оперативно-розыскной части собственной безопасности инкриминируется превышение полномочий



В Чите предъявлено обвинение начальнику оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения УМВД.



Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, обвиняемые, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями.



По ходатайству следствия в отношении начальника ОРЧ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении старшего оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: «Номер один»





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