Бурятия теряет рынок ЕАЭС?

Таможня отмечает снижение экспорта из республики в страны Евразийского экономического союза





Товарооборот Бурятии со странами Евразийского экономического союза за девять месяцев 2021 года составил чуть более 9, 6 млн долларов, уменьшившись на 2,8 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Бурятской таможне.



Уменьшение экспортного оборота на 10,3 % частично компенсировалось увеличением импортного на 7,4 %. В целом экспортный оборот составил 5,12 млн долларов, импортный – 4,8.



В страны ЕЭАС (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения) экспортировали бумагу и картон, живых животных, летательные аппараты, машины и оборудования, изделия из черных металлов, железнодорожные локомотивы, продукты питания и пр.



Из стран ЕАЭС ввозили изделия из черных металлов, одежду, электрические машины и оборудование, оптические аппараты и инструменты, фрукты и овощи, продукты питания и др.

Взаимную торговлю со странами ЕАЭС осуществляли 40 предприятий и торговых компаний.



В этом году на 7,3% снизился товарооборот с Казахстаном и Республикой Беларусь и более чем на 50% с Арменией. Товарооборот с Киргизией, напротив, увеличился на 84% за счет импортных поставок текстиля.



При этом по-прежнему в общей структуре товарооборота лидирует Казахстан, на торговлю с которым приходится 60% товарооборота, на втором месте Белоруссия - 29% товарооборота, чуть более 9% составил товарооборот с Киргизией, около 2% - с Арменией.



Фото: pixabay.com





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