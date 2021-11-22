Жители Бурятии смогут пожаловаться в органы власти через «Алису»

Центр управления регионом теперь будет фиксировать обращения, поступающие из Яндекса



Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» разработал новый навык для голосового помощника Яндекса. С его помощью можно будет оставлять жалобы в органы власти. Голосовые обращения будут направляться в систему «Инцидент Менеджмент». Сервис уже есть в открытом доступе, соощил Центр управления регионом по Бурятии



«Сейчас «поговорить» с государством, рассказать о бытовых проблемах, требующих решения органов исполнительной власти, можно во всех регионах России, кроме Москвы. Система работает, навык проверен, надеюсь, что столица тоже подключится к этой новой для людей возможности коммуникации с властью», — говорит гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.



Чтобы оставить обращение, пользователю будет достаточно запустить навык «Инцидент Менеджмент» в голосовом помощнике в любом приложении и устройстве, куда интегрирована «Алиса» — в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции». После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на почту «Яндекс».



«Система «Инцидент Менеджмент» зафиксирует только конструктивные обращения, содержащие четкое описание проблемы. Голосовой помощник будет распознавать в обращении ключевые слова и записывать жалобы или заявки в электронную систему, а затем специалисты Центра управления регионом возьмут их в работу», — отмечает руководитель ЦУР Бурятии Алексей Доржиев.



В фоновом режиме помощник никогда не слушает, а передавать данные будет только после озвучивания фразы-активации «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент».



Напомним, система «Инцидент Менеджмент» — это инструмент Центра управления регионом для сбора и обработки обращений в социальных сетях. Она позволяет находить жалобы в комментариях в открытых группах и передавать их для работы в органы власти. ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение: все подобные сообщения независимо от того, адресованы они органу власти или другому пользователю, автоматически фиксируются с помощью специальных алгоритмов мониторинга, затем перенаправляются в профильные ведомства.



Насколько станет популярным новый навык в качестве канала обращений пока не ясно. Пока в социальных сетях активнее всего жалобы оставляют пользователи «инстаграма» и «ВКонтакте». С появлением группы ЦУР в Одноклассниках, в соцсети также вырос поток обращений.



Фото: pixabay.com



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