В Бурятии выявляют нарушения в школьных столовых

Горячее питание не везде отвечает всем стандартам и требованиям безопасности



В Бурятии Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность горячего питания детей в 99,8% образовательных учреждений. Так, с начала нового учебного года состоялись проверки в 56 школах. В 35% случаев выявлены нарушения технологии приготовления блюд, условий хранения пищевых продуктов, а также несоблюдение правил отбора суточных проб и бракеража готовой продукции перед ее выдачей, сообщили в пресс-службе ведомства.



"Кроме того, с начала учебного года проверено 14 поставщиков пищевой продукции в образовательные организации. В ходе 6 проверок выявлены нарушения", - добавили в Роспотребнадзоре.



Виновных привлекли к административной ответственности.



Фото: "Номер один"



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