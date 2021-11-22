В Улан-Удэ снегопад вызвал рекордный расход песка

А в субботу столицу Бурятии избавила от снегопада сама «небесная канцелярия»





В Улан-Удэ в ноябре на посыпку дорог уже ушло свыше 6 тысяч тонн песка. Этот объем, высыпанный всего за полмесяца, превышает предыдущее рекордное значение за целый месяц в ноябре 2016 года, сообщил сегодня на брифинге в мэрии города директор муниципального Комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Напомним, что в ночь с 16 на 17 ноября в столице Бурятии выпало 7 мм осадков. Это 70% от месячной нормы. С этого момента коммунальные службы очищают дороги от огромного количества снега. В ночное время работает большая техника, а днем уборщики очищают остановки и тротуары.



В течение недели, как правило, с 22 часов вечера до 6 утра спецтехника убирала снежные валы, срезала ледяные «шишки» на центральных улицах города и магистралях. С 6 утра на дорогах ежедневно работают уборщики территорий. Они сгребают снег на обочинах в кучи, чтобы потом загрузить их в самосвалы и вывезти на снегохранилища.



Работы по уборке снега и очистке улиц продолжаются, для решения этих задач направлены все ресурсы комбината.



«Ожидали в субботу такой же большой аномальный снегопад, как и 16 ноября, но снег высотой 20 см выпал в Селенгинском районе», - отметил директор комбината Владимир Соснин.



В течение недели в соцсетях горожане часто спрашивали, что не видят днем спецтехнику на дорогах. Между тем, исходя из опыта, наибольшую эффективность спецтехника показывает именно ночью, когда дороги свободные, на них никто не паркуется.



«Не все водители понимают необходимость уборки дорог. Днем в рабочие и выходные дни, когда техника выходила на дежурство и в процессе работы создавала пробки, то часто даже доходило даже до рукопашных боев водителей с нашими сотрудниками. Приняли решение - основную работу вести ночью тогда, когда техника наиболее эффективна», - отметил Владимир Соснин.



Комбинат продолжает очищать от снежного наста и валов большое кольцо из магистралей: проспекты Автомобилистов и Строителей, улицы Ключевская, Терешковой, Трубачеева, Балтахинова, Лимонова, Ботаническая. Также очищаются и второстепенные дороги. Упор идет на расширение дорожного полотна, когда грейдер сталкивает весь снег к обочинам. Постепенно он будет вывозиться, сообщили в Комитете городского хозяйства.



В России во многих крупных городах для борьбы с гололедом используется техническая соль, хлористый кальций и жидкие органические составы. Но в Улан-Удэ запрещены химические реагенты, а разрешен только песок как самый безопасный материал для дорог, так как наш город входит в водосборную зону Байкальской природной территории. В городах, где используются реагенты, снегопогрузчики просто загружают снежную «кашу», которую вывозят самосвалы.



За прошедшую неделю с 16 ноября на посыпку дорог в Улан-Удэ ушло 3178 тонн песка. А 17,18,19 ноября ежедневно пескоразбрасывающие машины использовали 700-1000 тонн, что сравнимо с объемами во время сильных снегопадов.



Фото: Комитет городского хозяйства



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