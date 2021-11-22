В Улан-Удэ будут патрулировать несанкционированные съезды на лёд

Нарушителей ждут серьезные штрафы



В Улан-Удэ блокируют несанкционированные съезды на реках Уда и Селенга в целях предотвращения несчастных случаев и гибели на водных объектах, сообщили в городской администрации.



- На Селенге излюбленным местом автомобилистов является съезд в районе Поселья на Богородский остров, на Уде – в районе поселка Восточный в направлении Южлага. Дополнительно изготовлено 20 знаков о запрете выезда на лёд. Также проводится проверка ранее установленных знаков. Как показывает практика, 80-90% знаков отсутствуют - их либо ломают, либо их нет вообще, - сообщил на брифинге начальник Поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ Олег Лухнев.



С 24 ноября каждую среду будет проводиться патрулирование берега совместно с сотрудниками районных комиссий по делам несовершеннолетних. Дети, находящиеся на льду, будут доставляться в отдел полиции. Ежедневно сотрудник дежурной смены поисково-спасательной службы проводит обход береговой линии на наличие любителей подледного лова рыбы на территории Речпорта и за стадионом БГУ.



- Поступает очень много сообщений в службу 112 и Единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что подростки находятся на протоке Степной. По приезду сотрудников детей либо нет, либо они при виде постовой машины разбегаются. Отмечу, что за весь зимний период порядка 20 человек были доставлены в отдел полиции. К счастью, в прошлом году трагедий на льду на территории города не было зарегистрировано, - отметил Олег Лухнёв.



В прошлом году было составлено 19 протоколов на сумму 52 тысяч рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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