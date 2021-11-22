В Бурятии осужден водитель моторной лодки, утопивший двух человек

Из-за его резкого маневра на протоке Селенги люди, включая 10-летнюю девочку, выпали из лодки



В Бурятии Прибайкальский районный суд вынес приговор судоводителю, по вине которого погибли два человека, включая и 10-летнюю девочку сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Мужчина признан виновным в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Как установлено следствием и судом, 23 июля нынешнего года днем осужденный, не имея права на управление маломерными судами, на судне «Казанка-М» с двумя пассажирами на борту, в том числе несовершеннолетней девочкой, не обеспечив их спасательными жилетами, стал переправляться через протоку реки Селенга в Прибайкальском районе Бурятии, напомнили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.



В пути следования осужденный резко повернул руль лодки для изменения курса и ускорил её движение, что привело к опрокидыванию судна. В результате случившегося 40-летний мужчина и 10-летняя девочка упали за борт в воду и утонули.



Приговор в законную силу не вступил.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru



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