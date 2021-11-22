Десятидневные каникулы на новый год приживаются

Однако среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул семь дней





Отдыхать в новый год меньше 10 дней, утвержденных правительством, готовы 40% россиян, еще 6% признались, что могут обойтись вообще без отдыха. В сервиса



Среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул 7 дней. Отдыхать в новогодние каникулы от одного до трех дней готовы 16% россиян. От 4 до 6 дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовало 7% респондентов, за 8-9 дней - 4%. И все-таки, 35% россиян устраивают утвержденные 10 дней новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Отдыхать на новый год от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели - 7% респондентов. А 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.



Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.



По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще одобрять утвержденные правительством 10 дней отдыха: 35% сегодня против 31% в 2020-м.



А вот домашний вариант проведения каникул не меняется. Почти 4 из 10 россиян праздничную январскую декаду проведут дома: чаще всего планируют отоспаться и уделить время домочадцам.



Практически каждый пятый будет задействован на работе (19%). Еще 6% планируют провести большую часть каникул в гостях, 5% - на даче или в деревне, а 2% хотят отправиться в путешествие по России и лишь 1 из 100 — за границу. Из отечественных турнаправлений наиболее популярны Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, из открытых зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.



Чем старше россияне, тем чаще они делились планами провести новогодние каникулы дома: 34% среди опрошенных до 34 лет и 41% тех, кто старше 45 лет. Работать на праздниках мужчины будут чаще женщин (22 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто будет занят на службе во время январских каникул, - среди опрошенных с доходом от 80 тыс руб в месяц (29%).



По сравнению с доковидным периодом, работать в период каникул будет достаточно много россиян (19%), больше было только в прошлом году (24%). Число тех, кто планирует отправиться в поездки по России или за границу, в 2—2,5 раза ниже, чем было до пандемии.



Фото: pixabay.com Отдыхать в новый год меньше 10 дней, утвержденных правительством, готовы 40% россиян, еще 6% признались, что могут обойтись вообще без отдыха. В сервиса Superjob представители экономически активного населения страны рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.Среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул 7 дней. Отдыхать в новогодние каникулы от одного до трех дней готовы 16% россиян. От 4 до 6 дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовало 7% респондентов, за 8-9 дней - 4%. И все-таки, 35% россиян устраивают утвержденные 10 дней новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Отдыхать на новый год от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели - 7% респондентов. А 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще одобрять утвержденные правительством 10 дней отдыха: 35% сегодня против 31% в 2020-м.А вот домашний вариант проведения каникул не меняется. Почти 4 из 10 россиян праздничную январскую декаду проведут дома: чаще всего планируют отоспаться и уделить время домочадцам.Практически каждый пятый будет задействован на работе (19%). Еще 6% планируют провести большую часть каникул в гостях, 5% - на даче или в деревне, а 2% хотят отправиться в путешествие по России и лишь 1 из 100 — за границу. Из отечественных турнаправлений наиболее популярны Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, из открытых зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.Чем старше россияне, тем чаще они делились планами провести новогодние каникулы дома: 34% среди опрошенных до 34 лет и 41% тех, кто старше 45 лет. Работать на праздниках мужчины будут чаще женщин (22 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто будет занят на службе во время январских каникул, - среди опрошенных с доходом от 80 тыс руб в месяц (29%).По сравнению с доковидным периодом, работать в период каникул будет достаточно много россиян (19%), больше было только в прошлом году (24%). Число тех, кто планирует отправиться в поездки по России или за границу, в 2—2,5 раза ниже, чем было до пандемии.Фото: pixabay.com

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