Генпрокуратура указала на масштабный характер браконьерства на Байкале

От правоохранителей потребовали усилить борьбу с незаконным выловом рыбы





Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока сегодня обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества.

Открывая заседание, заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин подчеркнул значимость рыбной отрасли Дальнего Востока для государства, в округе ежегодно добывается 65% от общероссийского объема вылова, производится более 60% рыбной продукции. Отметил, что состояние законности в этой сфере не отвечает в полной мере требованиям закона и ожиданиям граждан.Распространенность нарушений в первую очередь, обусловлена недостатками в работе уполномоченных органов, отметил он. На состоянии законности негативно сказываются недостатки нормативного регулирования, связанные с отсутствием порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, а также несовершенством порядка распределения водных биоресурсов для традиционного рыболовства.Итоги проверок территориальных управлений Росрыболовства показали, что по-прежнему не в полной мере отвечает требованиям закона контрольно-разрешительная деятельность. Вне поля зрения остаются вопросы соблюдения в ходе промысла экологических требований, несвоевременного проведения восстановительных мероприятий. Не сопоставляются данные отчетности о вылове с объемами производства и реализации выпущенной продукции, её дальнейшего передвижения по территории России и через таможенную границу.Замгенпрокурора России отметил, что наибольшая криминальная активность зафиксирована в Сахалинской области (38% от всех деяний в округе) и Камчатском крае (25%). Всего в округе пресечено свыше 800 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов.В качестве примера масштабности, повсеместности и организованном характере преступной деятельности заместитель Генпрокурора привел примеры изъятия в Хабаровском крае из оборудованных тайников более 170 кг осетровой икры общей стоимостью свыше 55 млн. рублей и около 2 тонн запрещенного к вылову байкальского омуля в Бурятии.«Результативность работы правоохранительных органов по установлению коррупционных и организованных преступных проявлений несоразмерна объему теневого рынка и причиняемому ущербу. Только объединение усилий всех заинтересованных органов и ведомств, целенаправленное и последовательное решение общих для всего Дальнего Востока, а также специфичных для каждого из регионов вопросов может дать полноценные результаты», резюмировал Дмитрий Демешин.В этой связи он потребовал от прокуроров обеспечить координацию действий всех уполномоченных органов по проведению целевых мероприятий, с постановкой конкретных задач. Правоохранительным органам поставлена задача сосредоточить усилия на выявлении и пресечении организованных форм преступности, ликвидации каналов реализации незаконно добытых водных биоресурсов.Фото: МВД Бурятии