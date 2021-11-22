В ВВО осудили командира воинской части за вырубку деревьев

Он почему-то решил, что на территории части слишком много зеленых насаждений



В Комсомольске-на-Амуре гарнизонный суд вынес приговор за «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере», - сообщили Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.



Обстоятельства дела не совсем обычны. Установлено, что в июле 2019 года Литвинов принял должность командира части. В ходе осмотра ее территории офицер пришел к выводу, что на ней слишком много зеленых насаждений, и дал команду вырубить их. В результате уничтожены около 1,5 тыс деревьев,



Согласно разъяснению федерального государственного казенного учреждения «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, командование войсковых частей не наделено полномочиями по распоряжению лесным фондом, расположенным на землях военного ведомства.



При этом, как установило следствие, Литвинов установленным порядком за получением разрешения на вырубку деревьев не обращался. По оценке экспертов, уничтоженные деревья были жизнеспособными, без признаков поражения вредителями, в прореживании не нуждались, санитарная рубка также не требовалась. Указанными действиями государству причинен ущерб на сумму более 900 тыс рублей.



Решением Комсомольского-на-Амуре гарнизонного военного суда, оставленным в силе Восточным окружным военным судом, Литвинову назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, а также права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления (муниципального образования) и органах государственной власти, на срок три года.



Фото: pixabay.com



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