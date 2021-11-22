В Бурятии на соцдоплаты пенсионерам направят 160 млн рублей

Региональные доплаты получают 37,5 тыс жителей республики



В Бурятии на социальные доплаты пенсионерам дополнительно направят около 160 млн рублей.Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Дополнительное финансирование для Бурятии составит 150 млн рублей из федерального бюджета и 9,5 млн - из республиканского.



Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в республике для этой категории граждан. Прожиточный минимум для пенсионеров в Бурятии на 2021 год установлен в размере 10 372 руб. На сегодняшний день региональные доплаты получают 37,5 тыс жителей республики.



Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов – Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В эти регионы будет направлено более 1,1 млрд рублей.



Фото: egov-buryatia.ru



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