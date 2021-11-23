В Забайкалье семья насмерть забила односельчанина

Отец, двое его сыновей и их сводный брат избивали жертву руками, ногами и досками



В Забайкалье в рамках расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнего жителя села, повлекшем его смерть, обвинение в совершении преступления, предъявлено трем мужчинам в возрасте 27, 21 и 17 лет, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в феврале нынешнего года четверо жителей села Танга - 42-летний мужчина и двое его сыновей 21-го и 17-ти лет и их сводный 27-летний брат - в ходе конфликта избили 21-летнего мужчину. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами и деревянными досками. После этого обвиняемые оставили потерпевшего лежащим на земле, а сами скрылись. Мужчину госпитализировали в больницу, где он через несколько часов скончался.



В ходе первоначальных следственных действий отец семейства дал следователям признательные показания и сообщил, что совершил преступление один. Однако в ходе работы с жителями села, свидетелями и потерпевшими следователи получили объективные данные о причастности к этому преступлению остальных фигурантов. Кроме того, следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе сложную комплексную судебно-медицинскую, выводы которых позволили получить необходимые доказательства. Обвиняемые были задержаны, по местам их жительства проведены обыски, в ходе которых дополнительно изъяты предметы, могущие иметь значение для расследования этого дела. Ранее в отношении отца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.



По ходатайству следствия в отношении трех братьев также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Следствие продолжается.



Фото: СКР



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