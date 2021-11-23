Работникам компаний ЖКХ на севере Бурятии вновь задержали зарплату

В дело пришлось вмешаться прокуратуре



Прокуратура Бурятии выявила нарушение трудового законодательства в пяти ресурсоснабжающих организациях – ООО «Регистр.Нижнеангарск», «Регистр.Кичера», «Регистр.Уоян», «Регистр.Ангоя», «Регистр.Янчукан». Все они оказывают услуги ЖКХ в северных районах республики.

«Установлено, что перед 175 работниками предприятий за август 2021 года образовалась задолженность по зарплате в сумме 1,9 млн рублей. В связи с этим прокурор возбудил в отношении пяти организаций дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Виновным назначены штрафы», - рассказали в надзорном ведомстве.



Аналогичные дела возбуждены и в отношении гендиректора компаний. На сегодняшний день задолженность по зарплате перед работниками погашена.



Фото: «Номер один» «Установлено, что перед 175 работниками предприятий за август 2021 года образовалась задолженность по зарплате в сумме 1,9 млн рублей. В связи с этим прокурор возбудил в отношении пяти организаций дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Виновным назначены штрафы», - рассказали в надзорном ведомстве.Аналогичные дела возбуждены и в отношении гендиректора компаний. На сегодняшний день задолженность по зарплате перед работниками погашена.Фото: «Номер один»

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