В Бурятии чиновник пересчитает падающие столбы

Жители села достучались до властей через пост в Инстаграм





История с падающими электроопорами в поселке Окунево Баунтовского района получила продолжение. Как сообщают сельчане, после их поста в Инстаграм власти обратили внимание на проблему.

«К нам в поселок Окунево едет сам зам главы и Басаулов Валерий Афанасьевич. Замерять линию и считать, сколько нужно столбов. Меня вызывали в администрацию, поговорили с ними, обсудили все. В ближайшее время должны сделать ремонт», - рассказала местная жительница в паблике «Весь Улан-Удэ».Впрочем, читатели паблика советуют сельчанам пока не радоваться.«Сначала сделайте, а потом радуйтесь. А то вдруг рано радуетесь?». «И не только в Окунево нужно решение по свету. В селе Багдарин улицы не освещены. Господин Басаулов обещал в ночное время проехать по улице Баунтовской и посмотреть, где нужно заменить лампы, но увы... С декабря прошлого года вопрос так и не решился. Есть столбы, фонари. Надо лишь только заменить лампы», - пишут комментаторы.Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось обращение жителей поселка Окунево, адресованное главе Бурятии.«Дело в том, что уже год прошел, но никто и не торопится в посёлке делать ремонт электролинии. Хотя когда приезжал Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – прим. ред.), вопрос поднимали, сказали, что посёлок взят на заметку. Деньги выделялись на ремонт электролинии и замену столбов, но потом выяснилось, что денег нет. Куда делись, никто не дал ответа. Вот такие сейчас там электролинии на подпорках. Все там печально, при малейшем ветре все замыкает. Дома старые, загореться могут как спички. Живут там пенсионеры, инвалиды, эвенки»», - написали сельчане.Фото: «Весь Улан-Удэ»