В Бурятии COVID-19 медленно отступает

Однако уровень летальных исходов за сутки остается высоким



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 68 159. Это на 233 случая больше, чем было в понедельник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 735). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 135 человек, за последние сутки – семь (пятеро из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 191 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 521 человек.



В стационарах получают лечение 1 219 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1002. В отделениях реанимации находится 124 пациентов (из них старше 65 лет – 74), на ИВЛ – 85 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 69.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 540 коек: занято – 1 219, свободна – 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 163 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 60 642 (+231) человек.



За сутки проведено исследований от 1 616 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 683 711 исследований.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 428 742 человека. Завершили первичную вакцинацию 372 425 человек. Повторную вакцинацию начали 43 556 человек.



Фото: pixabay.com



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