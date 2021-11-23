В Бурятии в Окинском районе открылся новый кинозал

В рамках национального проекта «Культура» на модернизацию кинозала выделено пять миллионов рублей



В Бурятии в селе Орлик – райцентре Окинского района, расположенного в высокогорье Восочных Саян – открылся кинозал на 173 зрительных места. В нем планируется четыре-шесть киносеансов в неделю, сообщили в минкультуры республики.



Районный культурно-досуговый центр села Орлик получил возможность переоборудовать свой зал в полноценный кинотеатр п итогам конкурса федерального Фонда кино в 2021 году. Зал досугового центра стал универсальным, совместил концертную площадку и кинотеатр. На модернизацию кинозала специальным оборудованием выделено 5 млн рублей. Компания-поставщик учла специфику сцены и зала, установили рулонный проекционный киноэкран, современное аудио и кинооборудование, системы для 3D-показа.



В фойе культурного центра развернулась выставка «История развития кино в Окинском районе».



«Мы давно этого открытия ждали. И стар, и млад. Я думаю, что, несмотря на развитие Интернета и социальных сетей, наши сельчане все равно найдут время и будут приходить на киносеансы. Ведь настоящее живое кино смотреть на большом экране намного интереснее», - говорит директор культурно-досугового центра Станислав Барбуев.



Напомним, в этом году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Бурятии откроются два новых цифровых кинозала. Гранты от Фонда кино получили два культурно-досуговых центра: в селе Орлик Окинского района и селе Иволгинск Иволгинского района.



Всероссийская программа поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек действует с декабря 2015 года. Основная цель программы – создание условий для показа отечественных фильмов. Начиная с 2019 года, программа включена в национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы.



При поддержке Фонда кино в республике оснащено уже 11 муниципальных кинозалов. Десять из них открыто в рамках национального проекта «Культура». В 2018 году был открыт кинозал в Баргузинском районе. В 2019 году в Бурятии открылись девять кинотеатров, из них два в отдаленных районах Улан-Удэ, один в городе Северобайкальске и шесть в районах Бурятии: в Кабанском, Бичурском, Заиграевском, Прибайкальском, Кижингинском, Еравнинском. В 2020 году кинозал открыт в Хоринском районе.



Фото: minkultrb.ru





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