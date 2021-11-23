В Улан-Удэ условный срок получил мастер участка ЛВРЗ

Он нарушил требования охраны труда, в результате погиб слесарь-электрик





Два года лишения свободы условно. Такое наказание определил Железнодорожный районный суд Улан-Удэ в приговоре по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности мастера участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ. Он признан виновным в «нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Суд установил, что 14 июня нынешнего года около 8 часов местного времени осужденный дал бригаде слесарей-электриков указание по демонтажу оборудования безопасности в локомотиве, расположенном на не электрифицированном железнодорожном пути необщего пользования на территории Улан-Удэнского ЛВРЗ. При этом маневровая бригада по указанию маневрового диспетчера, не осведомленная о том, что в локомотиве производится демонтаж оборудования, начала выполнять маневровые работы, в ходе которых локомотив был переставлен на электрифицированный железнодорожный путь необщего пользования.



Слесарь-электрик при проведении демонтажа антенны КЛУБ, расположенной на крыше локомотива, и при попытке подняться на крышу локомотива получил удар током от контактной сети. В результате поражения электрическим током пострадавший скончался на месте происшествия, пояснили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью руководителя и производителя работ за соблюдением правил охраны труда и безопасности работ сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.



Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.



Кроме того, в результате проверки, проведенной Бурятской транспортной прокуратурой по факту несчастного случая на производстве, установлено, что причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несогласованности действий бригад разных цехов завода из-за нарушений порядка выдачи разрешений на маневровые работы и на производство демонтажа оборудования электровоза.



В целях устранения выявленных нарушений закона в сфере охраны труда Бурятской транспортной прокуратурой руководству организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности в виде выговоров привлечены составитель поездов транспортного цеха, маневровый диспетчер транспортного цеха, бригадир логистического цеха и исполняющий обязанности мастера участка аппаратного цеха завода.



Государственной инспекцией труда в Бурятии по итогам расследования обстоятельств несчастного случая на производстве АО «Желдорреммаш» (головное предприятие) привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс рублей, который предприятием оплачен.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru



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