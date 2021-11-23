В Бурятии приставы помогли устроить ребенка в детский сад

На просьбы родителей в дошкольном учреждении никто не обращал внимание



Благодаря судебным приставам Иволгинского районного отделения родители смогли устроить ребенка в детский сад. На обращение родителей девочки об устройстве ребенка в дошкольное образовательное учреждение был получен ответ о невозможности предоставлении места. В детсаду сослались на порядок учета детей и комплектации квот в детские дошкольные учреждения. Право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование родителям малышки пришлось отстаивать в судебном порядке, рассказали в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В Иволгинское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист об обязании МКУ «Иволгинское районное управление образования» предоставить ребенку 2018 года рождения место в детском саду с учетом требований территориальной доступности.



Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил руководство комитета в течение какого срока выдвинутые требования должны быть исполнены.



"Во избежание мер принудительного исполнения сотрудники муниципального учреждения предприняли все необходимые меры для предоставления ребенку места в детском саду и в кратчайшие сроки включили его в список. На сегодняшний день трехлетняя девочка уже начала посещать дошкольное образовательное учреждение, исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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