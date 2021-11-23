В Улан-Удэ поедающая собственные волосы девочка напугала врачей

Редкое заболевание встречается в Бурятии все чаще





В Улан-Удэ врачи Детской республиканской клинической больницы бьют тревогу – им все чаще приходится встречаться со случаями трихобезоара у детей. Это инородное тело в желудке, образующееся из плотно свалянных волос.

«Прошёл ровно год, как в ДРКБ прооперировали девочку с трихобезоаром. И вновь подобный случай. Девочку начали обследовать у гематолога по поводу анемии, и тут выявилось выраженное опухолевидное образование, полностью занимающее желудок», - рассказали в больнице.Операцию по удалению огромного комка волос из желудка девочки провела молодой врач Елизавета Балганжапова. Ей помогал опытный детский хирург высшей категории Баир Ванчиков. Как сообщили в больнице, в его практике не одна подобная операция. Однако, хирург отмечает, что ранее сталкивался с трихобезоаром примерно раз в 2-3 года, а теперь новый случай произошел ровно через год.Одной из причин бесконтрольного поглощения волос в большом количестве могут стать психические расстройства. Это подтверждают и врачи ДРКБ.«Может ли это говорить о возрастании психопатологии/пограничной патологии у детей? Вопрос требует изучения… Одно понятно - напряжение в социуме, в семье обязательно сказывается на психологическом состоянии ребёнка. Вредная привычка приводит через годы к тяжелым последствиям, объемному хирургическому вмешательству», - отмечают в больнице.Фото: ДРКБ