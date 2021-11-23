Теплый октябрь ускорил непродовольственную инфляцию в Бурятии

Погода продлила активный строительный сезон, который заранее простимулировали льготные ипотеки



В октябре непродовольственная инфляция в Бурятии увеличилась до 9,5%. В тройку категорий товаров, которые сильнее всего повлияли на итоговый показатель, вошли строительные материалы, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

.

На цены стройматериалов продолжает влиять спрос покупателей жилья. Для жителей республики действует несколько программ льготной ипотеки (дальневосточная, семейная, сельская). Их условия распространяются не только на дольщиков многоквартирных домов, но и на индивидуальных застройщиков. В результате за десять месяцев этого года в республике ввели на 63% больше индивидуальных жилых домов, чем за январь-октябрь 2020 года. Дополнительно на спрос повлияли погодные условия.



«Обычно уже к концу сентября активная фаза строительного сезона в Бурятии идет на спад — погода часто не позволяет в полном объеме продолжать возведение частных домов или дач. Но в этом году октябрь был солнечным и теплым, поэтому спрос на строительные материалы оставался таким же высоким, как и в самом начале осени. В результате рост цен на кирпич, цемент, шифер, стекло, рубероид, другие материалы в октябре ускорился», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



В целом в октябре годовая инфляция в Бурятии ускорилась на 0,83 п.п., до 8,72%, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (6,74%) и в целом по России (8,13%). Ускорение инфляции по-прежнему определяли такие факторы, как усиление давления издержек, повышенный спрос и ограниченное предложение на отдельных товарных рынках.



Продовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары повысились с 9,18% в сентябре до 10,39% в октябре.



Подорожание зерна, в том числе под воздействием повышения мировых цен, привело к увеличению издержек животноводов. Это транслировалось в дальнейшее усиление годового роста цен на свинину, куриное мясо и яйца. Увеличение стоимости сырья для переработчиков обусловило ускорение роста цен на колбасные изделия и продукты из мяса, в том числе птицы.



Давление со стороны роста затрат производителей на сырьё, упаковку, транспортные расходы повлияло на ускорение темпов прироста цен на молоко и молочную продукцию. В частности, региональные переработчики увеличили закупочные цены на сырое молоко, поскольку подорожание кормов увеличило издержки молочных ферм.



Повышение затрат тепличных комплексов, в том числе на закупку удобрений и средств защиты растений, привело к усилению годового роста цен на огурцы и помидоры. Возросший спрос на местные овощи открытого грунта со стороны других регионов, где урожай в этом году хуже, отразился на ценовой динамике внутреннего рынка: в октябре ускорился рост цен на картофель, свёклу, морковь.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 8,51% в сентябре до 9,53% в октябре.



Увеличение издержек автопроизводителей в связи с наблюдавшимся ранее повышением мировых цен на металл, а также снижение производства из-за нехватки электронных компонентов продолжили ускорять рост цен на легковые автомобили. Дополнительное проинфляционное влияние оказывал спрос. По информации региональных автодилеров, трафик покупателей в октябре оставался высоким.



Рост затрат, прежде всего транспортных, у угледобывающих предприятий и заготовителей дров отразился на усилении годового роста цен на твердое топливо для населения.



Услуги



Годовой прирост цен на услуги замедлился до 4,39% в октябре после 4,64% в сентябре.



Благодаря увеличению количества вылетов на московском направлении (в октябре ещё одна авиакомпания ввела дополнительные рейсы) продолжилось снижение годовых темпов прироста цен на авиабилеты.



Усиление конкуренции за счет предложения туристическими компаниями туров в Египет (в дополнение к такому популярному направлению заграничного отдыха жителей республики, как Турция) способствовало снижению в годовом выражении цен на услуги зарубежного туризма.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в октябре 2021 года увеличилась до 6,74% после 6,42% в сентябре. На динамику цен в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек производителей и поставщиков, а также низкий урожай грунтовых овощей из-за неблагоприятных погодных условий в регионах-производителях. Расширение спроса, опережающее наращивание предложения, по-прежнему ускоряло годовой рост цен на непродовольственном рынке. Из-за эффекта низкой сравнительной базы услуги продолжили дорожать в годовом выражении. Кроме того, на динамике инфляции в округе сказались временные сбои в поставках товаров из-за высокой загруженности портов Дальнего Востока.



В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.