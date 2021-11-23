В Улан-Удэ пройдет инвентаризация всех детских площадок

Чиновники приступают к устранению нарушений, которые могут повлечь детский травматизм

В столице Бурятии чиновники приступают к созданию реестра всех детских городских площадок для дальнейшей работы по обследованию, выявлению и устранению нарушений, которые могут повлечь детский травматизм. Инициатива возникла после мониторинга ОНФ в Бурятии детских и спортивных площадок в рамках акции «Безопасность детства», сообщили в пресс-службе ОНФ Бурятии.«Реестр планируется создать до 1 декабря 2021 года, а выявленные нарушения устранить до мая 2022 года. Мы попросили включить экспертов ОНФ в комиссию по приемке по итогу работы», - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.Как отметили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, на данный момент в столице Бурятии насчитывается около 659 детских игровых площадок.В период с августа по октябрь 2021 года эксперты Народного фронта обследовали более 40 площадок по обращениям жителей. В результате было выявлено свыше 30-ти объектов с нарушениями различной степени. Пять из них по итогам мониторинга признаны травмоопасными."Так, детские площадки по проспекту Строителей, 36 и 46, по ул. Смолина, 52 и 54 имеют устаревшее оборудование, недостаточное освещение и выделяются отсутствием оборудованных подходов, и представляют реальную угрозу жизни и здоровью маленьких горожан. Детские площадки на ст. Дивизионная, 3 участок, дом 79 и по ул. Заовражная, д.62 завалены строительным и бытовым мусором, на территории площадок гуляли бродячие животные. На спортивной площадке на ст. Дивизионная много замечаний по предотвращению и устранению последствий вандализма, а также нет должного внимания к части старого оборудования, которое представляет опасность для занятий спортом детьми", - рассказали в республиканском штабе ОНФ.Все замечания были направлены органам местного самоуправления и в Прокуратуру для принятия соответствующих мер."По части нарушений уже получены ответы о предпринятых действиях по исправлению ситуации. Так, после обращения Народного фронта Прокуратура Октябрьского района г.Улан-Удэ провела проверку и установила, что на детской площадке по ул.Королева, 12 выявленные общественниками недочеты устранены управляющей компанией – восстановлены крепления канатной сетки и закреплены качели. А по поводу ненормативного состояния спортивной площадки по ул.Пушкина, 8 на территории БГСХА им. В.Р.Филиппова, в адрес ректора Академии было внесено прокурорское представление об устранении нарушений, поскольку прокуратура действительно признала объект опасным", - добавили в ОНФ.Эксперты Народного фронта отмечают, что общими недочетами в ходе мониторинга стали плохое содержание, а также оборудование, которое не отвечает современным требованиям. Многие из проверенных объектов не обновлялись годами. Кроме того, замечания общественников касаются и отсутствия контроля со стороны ответственных лиц за площадками, подвергнувшихся вандализму.Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии