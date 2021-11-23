В Бурятии отметили 100-летие со дня установления дипотношений с Монголией

С круглой датой соседей и соотечественников поздравил председатель горсовета Улан-Удэ





Торжество по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией прошло 22 ноября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета. С круглой датой соседей и соотечественников поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.

- Целый век - это немалый срок в отношениях между любыми странами. Приятно отметить, что по мере развития наших добрососедских связей мы преодолевали множество непростых испытаний, а дружба и товарищество между нашими народами укреплялись и передавались следующим поколениям! – отметил Чимит Бальжнимаев.Он также напомнил, что первым городом-побратимом Улан-Удэ в Монголии стал Дархан, это было 1967 год.Несмотря на пандемию коронавируса, экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться, многосторонние связи в различных областях и сферах деятельности крепнут. Помимо Дархана, городами-побратимами являются также столица Монголии Улан-Батор и Эрдэнэта.- Наши побратимские отношения с монгольскими городами прошли испытание временем и являются особенно тёплыми и дружескими. В рамках сотрудничества наши депутаты постоянно взаимодействуют и обмениваются опытом. Желаю солнечной Монголии и ее жителям благополучия, процветания и всего самого доброго! – пожелал председатель горсовета Улан-Удэ.Фото: горсовет Улан-Удэ