В Монголии благодарят БПСО за помощь в поднятии со дна Хубсугула буксира

Подъем 60 затонувших транспортных средств со дна «побратима» Байкала продолжится до 2024 года



Президент, главнокомандующий Вооруженными Силами Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился с представителями команды, поднявшей затонувший в озере Хубсугул 36 лет назад паровой буксир «Сухбаатар», во время поездки в приграничный с РФ аймак, сообщает



Он поздравил коллектив спасательной команды за успешное выполнение поставленной задачи в заданный срок без единого происшествия и подчеркнул, что это начало работы по поднятию около 60 транспортных средств и техники со дна озера Хубсугул к 2024 году.



Двадцать водолазов Главного управления по чрезвычайным ситуациям работали в Хубсугуле на глубине 16 метров для определения возможностей и способов подъема судна путем его подробного водолазного обследования. Эта работа продолжалась в течение одного месяца, и за это время водолазы совершили 100 погружений на дно озера.



Водолазным обследованием было установлено: тип судна - Бор-500; длина по главной палубе - 43,3 м; ширина 8,4 м; высота борта – 5,7 м. При поднятии объем воды в буксире составлял 1176,51 тонны, объем грунта – 195,5 тонны. Кроме того, на борту буксира имелось 400 литров технического масла. По подсчетам экспертов, в случае утечки 100 литров технического масла были бы загрязнены 1,1 кубических километров воды озера.



Напомним, что этот корабль, построенный в 1954 году на заводе «Красный Сормов» в Советском Союзе, использовался для перевозки необходимого топлива и других видов груза в западные аймаки страны.



В эти же дни министр окружающей среды и туризма Монголии Нямжавын Уртнасан приняла Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии Искандера Азизова.



«Две страны связывают давние дружеские отношения в области окружающей среды. Хочу поблагодарить Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России за помощь в поднятии затонувшего в 1985 году парового буксира «Сухбаатар». Чтобы уменьшить загрязнение озера Хубсугул, работы по поиску и извлечению затонувших транспортных средств будут продолжены в 2022-2024 годах», - сказала министр.



Поскольку паровой буксир «Сухбаатар» является старым кораблем и оказывает положительное влияние на туризм, посол Искандер Азизов выразил готовность сотрудничать в развитии экотуризма и защиты окружающей среды в 2022-2024 годах. Он также предложил сотрудничать в улучшении 180-километровой дороги вдоль восточного берега озера Хубсугул.



Решено обсудить предложение российского посла его на следующей встрече.



Также было решено провести встречу полномочных представителей правительств двух стран, ответственных за реализацию соглашения между правительствами Монголии и Российской Федерации по охране и использованию трансграничных вод в начале декабря.



Фото: montsame.mn

Президент, главнокомандующий Вооруженными Силами Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился с представителями команды, поднявшей затонувший в озере Хубсугул 36 лет назад паровой буксир «Сухбаатар», во время поездки в приграничный с РФ аймак, сообщает МОНЦАМЭ Он поздравил коллектив спасательной команды за успешное выполнение поставленной задачи в заданный срок без единого происшествия и подчеркнул, что это начало работы по поднятию около 60 транспортных средств и техники со дна озера Хубсугул к 2024 году.Двадцать водолазов Главного управления по чрезвычайным ситуациям работали в Хубсугуле на глубине 16 метров для определения возможностей и способов подъема судна путем его подробного водолазного обследования. Эта работа продолжалась в течение одного месяца, и за это время водолазы совершили 100 погружений на дно озера.Водолазным обследованием было установлено: тип судна - Бор-500; длина по главной палубе - 43,3 м; ширина 8,4 м; высота борта – 5,7 м. При поднятии объем воды в буксире составлял 1176,51 тонны, объем грунта – 195,5 тонны. Кроме того, на борту буксира имелось 400 литров технического масла. По подсчетам экспертов, в случае утечки 100 литров технического масла были бы загрязнены 1,1 кубических километров воды озера.Напомним, что этот корабль, построенный в 1954 году на заводе «Красный Сормов» в Советском Союзе, использовался для перевозки необходимого топлива и других видов груза в западные аймаки страны.В эти же дни министр окружающей среды и туризма Монголии Нямжавын Уртнасан приняла Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии Искандера Азизова.«Две страны связывают давние дружеские отношения в области окружающей среды. Хочу поблагодарить Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России за помощь в поднятии затонувшего в 1985 году парового буксира «Сухбаатар». Чтобы уменьшить загрязнение озера Хубсугул, работы по поиску и извлечению затонувших транспортных средств будут продолжены в 2022-2024 годах», - сказала министр.Поскольку паровой буксир «Сухбаатар» является старым кораблем и оказывает положительное влияние на туризм, посол Искандер Азизов выразил готовность сотрудничать в развитии экотуризма и защиты окружающей среды в 2022-2024 годах. Он также предложил сотрудничать в улучшении 180-километровой дороги вдоль восточного берега озера Хубсугул.Решено обсудить предложение российского посла его на следующей встрече.Также было решено провести встречу полномочных представителей правительств двух стран, ответственных за реализацию соглашения между правительствами Монголии и Российской Федерации по охране и использованию трансграничных вод в начале декабря.Фото: montsame.mn

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