В Бурятии задержали подростка, находящегося в федеральном розыске

Несмотря на 14-летний возраст, он подозревается в серии угонов автомашин



В Джидинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими задержали юношу, находящегося в оперативном розыске, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Информация о том, что скрывающийся от следствия молодой человек находится в селе Петропавловка, поступила в правоохранительные органы около пяти утра. Шестнадцатилетний разыскиваемый был задержан возле увеселительного заведения. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали пассажира.



Подросток подозревается в угоне двух автомобилей и нескольких попытках неправомерного завладения автомобилями. В одном случае он убежал с места совершения ДТП, после того как не справился с управлением и опрокинул похищенную машину, следующий угнанный автомобиль злоумышленник бросил на проезжей части, когда закончился бензин.



Задержанного несовершеннолетнего доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.



Фото: Росгвардия



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