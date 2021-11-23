В Улан-Удэ уже заливают

В хорошем смысле этого слова: катки



В Улан-Удэ полным ходом идет подготовка к открытию зимнего спортивного сезона: заливаются катки, проводится ремонт придомовых спортивных площадок. Сегодня началась заливка катка в спортивной школе олимпийского резерва №10 на улице Кабанской, сообщили в администрации города.



Перед стартом работ специалисты утрамбовали небольшое количество снега по всей поверхности - это необходимо для того, чтобы земля со льдом не образовывала бугры после замерзания. Следующим этапом всю площадь катка заливают водой из шланга.





«Затем каток будут заливать из автомашины, у которой имеется специальное приспособление для финишной заливки, после чего ледовое покрытие станет ровным и гладким. В основном на нашем катке катаются ребята из близлежащих микрорайонов: Заречный, Бурвод, Тулунжа. Приходят мальчишки и девчонки со своими родителями, занимаются, играют в хоккей. У нас есть прокат коньков и самая минимальная цена по городу – 55 рублей в час», - рассказал директор спортивной школы №10 Алдар Жамбалов.



Кроме этого, в этом году на катке провели дополнительное освещение на 90 тысяч рублей, и здесь появились пять фонарей. Каток будет украшен разноцветными гирляндами.



Напомним, в этом году к зимнему сезону готовятся 144 спортивные площадки, из которых 26 хоккейных коробок, 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонный комплекс. Построено 18 новых спортивных площадок, в том числе одна новая пластиковая хоккейная коробка.



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.