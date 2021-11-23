В Бурятии в 12 селах впервые появилась мобильная связь с доступом в Интернет

В республике началась реализация второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства»







В Бурятии началась реализация второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Задача проекта обеспечить населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек услугами сотовой связи и доступом в Интернет.



В 12 таких селах республики проект уже реализован, до конца текущего года планируется установить еще в 7 населенных пунктах базовые станции сотовой связи стандарта 2G/4G, сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

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«Ростелеком», как единственный оператор универсальных услуг связи, запустил базовые станции в селах: Булум, Зун-Хурай, Майла, Ониноборск, Санномыск, Хандагай, Дэдэ-Сутой, Куготы, Убур-Киреть, Субуктуй, Новодесятниково, Улентуй.



«Из-за малой численности населения (от 100 до 500 человек) строительство инфраструктуры для операторов связи в таких селах не выгодно. Однако, благодаря реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» местным жителям стали доступны услуги оператора: голосовая мобильная связь и беспроводной интернет», - рассказал Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



Также до конца года запланирована установка базовых станций еще в 7 населенных пунктах: Нестериха, Суво, Россошино, Ангир, Куорка, Алан, Нарын.



«Этот проект позволяет ликвидировать цифровое неравенство. Жителям этих сел станут доступны цифровые сервисы и новые возможности такие как портал госуслуг, дистанционное обучение. В целом, телекоммуникационная инфраструктура является основой для дальнейшего цифрового развития региона и повышения качество жизни в селе», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Реализация федерального проекта рассчитана до 2030 года и за это время всего в Бурятии планируется запустить базовые станции более чем в 90 населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.



Фото: pixabay.com





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