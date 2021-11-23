Несколько сел Бурятии оказались на грани разморозки

Ситуацию взял на контроль глава республики



Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию в Заиграевском районе, в трех селах которого на котельных остался критически низкий запас угля.

Как сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7», в селе Татарский ключ угля хватит еще на двое суток, в селах Горхон и Усть-Брянь топлива осталось на 6 суток.



«Министру строительства РБ поручено вести ежесуточный мониторинг ситуации и организовать процесс обеспечения необходимого запаса угля», - сообщает «Заиграево-инфо.24/7».



Фото: pixabay.com Как сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7», в селе Татарский ключ угля хватит еще на двое суток, в селах Горхон и Усть-Брянь топлива осталось на 6 суток.«Министру строительства РБ поручено вести ежесуточный мониторинг ситуации и организовать процесс обеспечения необходимого запаса угля», - сообщает «Заиграево-инфо.24/7».Фото: pixabay.com

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