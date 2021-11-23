У-УАЗ поставил в Китай два вертолета Ми-171

Машины оснащены высотными двигателями и будут помогать бороться с пожарами



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) поставил в КНР в рамках контракта с гражданской авиакомпанией QINGDAO первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными двигателями ВК-2500-03. Планируется, что машины будут использоваться для тушения пожаров, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиационного завода, который выпускает эти машины.



Контракт с гражданской авиакомпанией QINGDAO на поставку шести вертолетов Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был заключен в декабре 2019 года. Оставшиеся по этому договору четыре машины Улан-Удэнский авиационный завод поставит в 2022 году.



«Использование вертолетов – один из наиболее удобных и эффективных способов борьбы с природными пожарами, особенно в труднодоступных отдаленных районах. В рамках контракта мы поставим в Китай шесть вертолетов Ми-171 с высотными двигателями. Сейчас заказчик получил первую партию из двух машин, оставшиеся вертолеты будут переданы в следующем году», - сказал управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.



Национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был выдан авиавластями Китая в 2019 году по результатам демонстрационных полетов в городе Лицзян. Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР высоко оценили транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье.



ВК-2500-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Двигатели ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечивает большую мощность на чрезвычайном режиме полета, что в свою очередь повышает безопасность полета на одном работающем двигателе.



Фото: У-УАЗ



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