Коварные белые мухи

И снова зима подкралась незаметно. Так сказать, свалилась как снег на голову





Горожане уже не удивляются отсутствию коммунальной техники на улицах, когда это нужно. Но возмущаться продолжают. А снег идет…

«Да сколько можно! В прошлом же году снегопады были! В этом что, опять?! Кто же знал, что они каждую зиму…»Этот мини-монолог смоделирован нами от имени условного чиновника, отвечающего за уборку снега в столице Бурятии. Иначе как объяснить очередной коллапс, случившийся на прошлой неделе?Вообще, ситуация, когда из-за природных явлений нарушается нормальная жизнь города, не редкость. Правда, в случае с Улан-Удэ речь идет не о торнадо, цунами или лавинах… Пошел дождик – улицы затопило, что не проедешь. Подул ветерок – баннеры попадали, крыши сорвало. Прошел снег – все завалило, город встал.То ли город у нас такой хилый, то ли властям надо уже рассказать, что погодные явления – не разовые, что они бывают каждый год. Может, хоть тогда подготовятся?А пока стоим в пробках и ждем, когда коммунальная техника оттает и начнет уже работать. Сколько ждать – неизвестно, возможно, до весны.