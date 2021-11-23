В Улан-Удэ проходит акция «Твои налоги – твоя школа и детский сад»

Учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставят субсидии



С 1 октября по 30 ноября 2021 года в столице Бурятии проводится ежегодная акция «Твои налоги - твоя школа и детский сад».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Акция проводится по 2 группам: школы и детские сады (далее - учреждения). По итогам акции учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы. Участник акции вправе отдать голос только в пользу одного учреждения каждой группы.



Сумма субсидии учреждениям за первое место составляет 180 тыс. руб.; за второе место – 130 тыс., третье место - 90 тыс., четвертое место - 60 тыс., пятое место - 40 тыс. рублей.



Участниками акции являются граждане, уплатившие местные налоги за 2020 год в установленный законодательством о налогах и сборах срок - не позднее 1 декабря 2021 года, и не имеющие задолженности прошлых лет.



Для участия необходимо проголосовать на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в пользу одного учреждения каждой группы



Фото: «Номер один» Как сообщили в пресс-службе мэрии, Акция проводится по 2 группам: школы и детские сады (далее - учреждения). По итогам акции учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы. Участник акции вправе отдать голос только в пользу одного учреждения каждой группы.Сумма субсидии учреждениям за первое место составляет 180 тыс. руб.; за второе место – 130 тыс., третье место - 90 тыс., четвертое место - 60 тыс., пятое место - 40 тыс. рублей.Участниками акции являются граждане, уплатившие местные налоги за 2020 год в установленный законодательством о налогах и сборах срок - не позднее 1 декабря 2021 года, и не имеющие задолженности прошлых лет.Для участия необходимо проголосовать на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в пользу одного учреждения каждой группы по ссылке Фото: «Номер один»

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