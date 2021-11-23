Районам Бурятии передали 40 новых школьных автобусов

Глава республики вместе с Председателем Народного Хурала лично поздравили коллективы школ



Сегодня в торжественной обстановке районным школам Бурятии вручили ключи от 40 новых школьных автобусов. Событие было долгожданным для многих жителей, особенно тех, чьи дети добирались до учебных учреждений самостоятельно из отдаленных поселков. В мероприятии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, а также главы местных муниципалитетов и школьные коллективы.«У нас скоро Новый год, и вот – новогодние подарки! Сегодня вручаем целых 40 хороших теплых школьных автобусов, чтобы нашим детям было удобно, чтобы они могли думать только об учебе и о друзьях. Не думать о том, как добраться до школы. На сегодня у нас поставлены в школы уже 246 автобусов. Из них 180 – за счет национального проекта, 66 – за счет финансирования республиканского бюджета. Нацпроект, запущенный президентом, направлен на то, чтобы у наших детей были все возможности для хорошей учебы и самореализации. Мы строим новые школы, а также по поручению Президента запускаем программу капитального ремонта школ в нашей республике. Пусть нашим детям будет хорошо! – высказался Алексей Цыденов на вручении ключей школам.Новые автобусы приобретены в рамках национального проекта «Образование». 30 из них поедут в 18 районов республики, еще 10 автобусов – в республиканские школы-интернаты и спецучреждения.«Были годы, когда школьные автобусы эксплуатировались по 10-15 лет, а поступление в автопарк новых автобусов было очень скудным. Конечно, все были в тревоге, что на таких старых машинах, у которых срок эксплуатации истекает, возили детей из отдаленных населенных пунктов. С 2017 года была проведена огромная работа. На сегодня осталось обеспечить 29 школ, и я уверен, что на будущий год эта задача будет решена. Мы вместе с вами, под руководством главы Республики Бурятии, достигли таких больших успехов, благодаря национальным проектам, которые сегодня были озвучены. Обеспечение школьными автобусами – это очередной важный шаг в развитии модернизации образования», - высказался Председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Как отметил Владимир Павлов, уже сделано много шагов в развитии образовательной отрасли - открываются центры технического образования, капитально ремонтируются и строятся все больше детских садов и школ. Все больше учреждений обеспечиваются новыми учебниками и современным оборудованием.«Обеспечение автобусами для школьников и их родителей – это очень важно. Автобусы теплые, школьники иногда перевозятся из отдаленных населенных пунктов, да и в сельской местности еще есть проблемы с дорогами. Конечно, школьник должен вовремя подъехать на место учебы, получить качественное образование и должен быть доставлен обратно своим родителям в безопасности. Родители не будут теперь беспокоиться за детей, и я думаю, что это главная задача, которая решается путем обеспечения автобусами наших школ, всех поздравляю!», - добавил Владимир Павлов.фото: "Номер один"