В Улан-Удэ к семи годам колонии приговорена мужеубийца

Ссора, в ходе которой муж избил жену, завершилась для него трагически



В Улан-Удэ суд счел достаточными собранные следствием доказательства для вынесения приговора 46-летней местной жительнице, признанной виновной в совершении убийства мужа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 19 июня нынешнего года в течение дня женщина распивала спиртные напитки с мужем у себя в квартире в микрорайоне «Восточный» Улан-Удэ. Вечером на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил жену. В ответ она схватила нож и нанесла им несколько ударов в голову, шею и грудь супругу, после чего вытолкнула его из квартиры и заперла дверь.



Позже жильцы дома обнаружили раненного мужчину в подъезде и вызвали скорую медицинскую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений потерпевший спустя два дня скончался в больнице.



Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Фото: pixabay.com



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