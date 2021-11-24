Коррупционеров в Бурятии не становится меньше

Правоохранительные органы обсудили, как лучше с ними бороться



В прокуратуре Бурятии состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное борьбе с коррупцией и защите прав граждан в уголовном судопроизводстве.

«Отмечено, что уполномоченными органами ведется системная работа по борьбе с коррупцией. В 2020 году выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.



В настоящее время правоохранительными органами запланирован комплекс мероприятий по пресечению коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях. Также проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания для исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства.



Фото: «Номер один» «Отмечено, что уполномоченными органами ведется системная работа по борьбе с коррупцией. В 2020 году выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.В настоящее время правоохранительными органами запланирован комплекс мероприятий по пресечению коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях. Также проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания для исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства.Фото: «Номер один»

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