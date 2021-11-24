В Бурятии чиновника оштрафовали за нарушение закона

Он ответил на обращение женщины только после визита прокуратуры



Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Прибайкальского района.

«Установлено, что в августе 2021 года в комитет поступило обращение местной жительницы по жилищным вопросам. В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» должностным лицом администрации ответ заявителю своевременно не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки на обращение дан ответ», - рассказали в надзорном ведомстве.



После проверки прокурор внес представление главе района, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, начальник комитета по управлению муниципальным хозяйством привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей.



Фото: «Номер один» «Установлено, что в августе 2021 года в комитет поступило обращение местной жительницы по жилищным вопросам. В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» должностным лицом администрации ответ заявителю своевременно не направлен. Лишь в ходе прокурорской проверки на обращение дан ответ», - рассказали в надзорном ведомстве.После проверки прокурор внес представление главе района, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, начальник комитета по управлению муниципальным хозяйством привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»

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