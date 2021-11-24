В Бурятии падает число новых заражений COVID-19

Число летальных исходов от коронавируса за сутки упало до пяти



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 68 386. Это на 227 случаев больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 857). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 140 человек, за последние сутки – пятеро (четверо из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 188 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 151 человек.



В стационарах получают лечение 1200 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 978. В отделениях реанимации находится 130 пациентов (из них старше 65 лет – 72), на ИВЛ – 87 пациентов (из них старше 65 –55), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 66.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 546 коек: занято – 1 200, свободно – 346 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,6%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 090 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 60 956 (+314) человек.



За сутки проведено исследований от 3 784 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 687 762 исследования.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 431 276 человек. Завершили первичную вакцинацию 375 377 человек. Повторную вакцинацию начали 45 474 человек.



Фото: pixabay.com



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