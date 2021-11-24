В Бурятии за мелкую кражу осужден подполковник запаса

Старший офицер нашел на улице чужую банковскую карту и воспользовался ею



Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Кяхтинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему войсковой части 69647 подполковнику запасу Максиму Мурыгину.



Он признан виновным в «краже, совершенной с банковского счета», - сообщили Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.



Предварительным следствием установлено, что вечером 29 июня нынешнего года Мурыгин, находясь в городе Кяхта (Бурятия), нашел на улице банковскую карту и решил расплачиваться ей в магазинах, совершив шесть покупок на сумму 3 743 рубля.



Приговором Кяхтинского гарнизонного военного суда Мурыгину назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.



Фото: pixabay.com



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