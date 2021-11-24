В Бурятии скончался Заслуженный лесовод

В лесном хозяйстве Алексей Офицеров отработал более 50 лет

В Бурятии умер Заслуженный лесовод Алексей Николаевич Офицеров. Как сообщили в пресс-службе РАЛХ, в лесном хозяйстве он отработал более 50 лет. В 70-е годы он был начальником Багдаринского авиа-отделения. Под его защитой было более 5 млн. га леса. Для сравнения, это чуть больше Словакии. Затем стал командиром авиа-звена и проработал в этой должности до 2003 года, а позже - начальником летно-производственного отдела."Алексей Николаевич большое внимание уделял обучению и воспитанию молодых специалистов, а также разработке новых технологий в тушении лесных пожаров. Под его руководством в работу Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии внедрялись спусковые устройства, парашютная система «Лесник-3», космический мониторинг. Он стал одним из первых в Бурятии, кто совершил полеты на самолётах Ан-24 и Ан-26 для искусственного вызывания осадков. Стреляли по облачности специальными и безвредными для экологии пулями, содержащими йодистое серебро, давая отличные результаты: над пожарами шли дожди, помогая десантникам, парашютистам и работникам лесной охраны справиться с крупными пожарами", - рассказали в Агентстве лесного хозяйства.Алексей Николаевич неоднократно был награжден Почетными грамотами. Также он удостоен почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Республики Бурятия» и «Заслуженный лесовод Российской Федерации».Фото: пресс-служба РАЛХ