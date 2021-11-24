Монгольский баритон покоряет ведущие оперные площадки мира

Энхбатын Амартувшин выступит на сцене Королевского театра в Лондоне



Оперный певец, заслуженный артист Монголии Э.Амартувшин с 20 декабря по 23 января выступит на сцене Королевского оперного театра в Лондоне. Он исполнит одну из главных партий в опере «Набукко». Он ранее исполнял эту партию с лучшими певцами мира на сцене Венской государственной оперы, сообщает



После выступления в Лондоне в 2022 году его жду концерты в Мадриде, Испания и Милане, Италия.



Э.Амартувшин продолжает выступать во всемирно известных театрах и зарекомендовал себя как лучший баритон мира.



Э.Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2004-2009 гг. под руководством заслуженного артиста Монголии Ц.Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живет и работает за границей.



Фото: montsame.mn МОНЦАМЭ Оперный певец, заслуженный артист Монголии Э.Амартувшин с 20 декабря по 23 января выступит на сцене Королевского оперного театра в Лондоне. Он исполнит одну из главных партий в опере «Набукко». Он ранее исполнял эту партию с лучшими певцами мира на сцене Венской государственной оперы, сообщает После выступления в Лондоне в 2022 году его жду концерты в Мадриде, Испания и Милане, Италия.Э.Амартувшин продолжает выступать во всемирно известных театрах и зарекомендовал себя как лучший баритон мира. Как сообщал «Номер один» , оперный певец, заслуженный артист Монголии Энхбатын Амартувшин стал в этом году лауреатом престижной премии International Opera Awards, которую также называют «оперным Оскаром». На этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Э.Амартувшин был признан лучшим баритоном мира. Вручение престижной награды состоится 29 декабря 2021 года в Дубае (ОАЭ). Премия International Opera Awards учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном.Э.Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2004-2009 гг. под руководством заслуженного артиста Монголии Ц.Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живет и работает за границей.Фото: montsame.mn

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